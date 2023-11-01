حقق فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، أمس الثلاثاء، 134 ألف جنيه، ليواصل بذلك صدارته لشباك التذاكر للأسبوع السابع على التوالي، وتصل إجمالي إيراداته إلى 28 مليونا و123 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف وﺇﺧﺮاﺝ عمر هلال، ويشارك في بطولته محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وبسنت شوقي.

وتدور أحداث الفيلم حول "حسن"، الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل حارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا، وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات، ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

وفي المركز الثاني، على مستوى الإيراد اليومي جاء فيلم "الخميس اللي جاي" محققا 91 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد أسبوعين عرض إلى مليون و953 ألف جنيه، وهو من إخراج حسن صالح.

الفيلم من بطولة الفنانين عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، ومي كساب، وإسلام إبراهيم، وحسام داغر، ومحمد طعيمة، ومحمد عبدالعظيم، وسامي مغاوري، وليلى عز العرب.

وتدور أحداثه في إطار كوميدي داخل قصر مهجور به لعنة تصيب كل من بداخله، يواجهون مجموعة من الأشباح والأشخاص.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "وش في وش"، محققا 75 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوع عرض إلى 33 مليونا و72 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج وليد الحلفاوي، وبطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، داخل شقة زوجية يجتمع مصادفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما عددا من المشكلات.

وفي المركز الرابع جاء فيلم "العميل صفر"، محققا 61 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 11 أسبوع عرض إلى 39 مليونا و597 ألف جنيه.

الفيلم فكرة محمد سامي، وتأليف وائل عبدالله، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، وفاطمة البنوي، وفيدرا، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وتدور أحداثه حول شخصية "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلا مشهورا مثل "جيمس بوند"، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

وفي المركز الخامس جاء فيلم "حسن المصري" محققا أمس 42 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 4 أسابيع عرض إلى 4 ملايين و650 ألف جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والتشويق والإثارة، يجسّد أحمد حاتم، شخصية حسن، ويُلقّب بالمصري، لتواجده في لبنان، ولكن تحدث أزمة تقلب حياته رأسًا على عقب، ويحاول الخروج من تلك الأزمة ولكنه يفاجئ بمشكلة كبيرة في حياته يحاول حلها.

ويشارك أحمد حاتم بطولة الفيلم، دياموند عبود، وفريال يوسف، ومراد مكرم، من إخراج اللبناني سمير حبشي.

وفي المركز السادس جاء فيلم "سكّر"، محققا 18 ألف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى مليون و282 ألف جنيه.

الفيلم رؤية وكلمات هبة مشاري حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإخراج تامر مهدي.

قصة الفيلم مستوحاة من الرواية العالمية "Daddy Longs Legs - صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، في وقت يرسمون فيه أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من، الفنانة القديرة ماجدة زكي، ونجم الكوميديا محمد ثروت، والفنانة حلا الترك، ومعتز هشام، وبافلي ريمون، وياسمين العبد، وديمه أحمد، ومحمد حربي، وهاجر محمد، والنجوم اليافعين ماريا جمعة، وعبدالله خالد، وعمر خالد؛ ويشارك في البطولة ريهام الشنواني، وإسلام إبراهيم، وياسر الطوبجي، وعباس أبو الحسن، كما يشارك الفنان أحمد سعد أيضا في الفيلم.

في المركز السابع جاء فيلم "بيت الروبي"، حيث حقق 8 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 19 أسبوع عرض، إلى 130 مليونا و700 ألف جنيه.

ويحتل "بيت الروبي" حاليا صدارة قائمة الأفلام الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية، من حيث القيمة الاسمية، بعد أن كسر الرقم القياسي المسجل باسم فيلم "كيرة والجن" عند عرضه العام الماضي.

و"بيت الروبي" قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول السوشيال ميديا، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يصبح عن طريق المصادفة "انفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "أولاد حريم كريم"، محققا 3 آلاف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 9 أسابيع إلى 8 ملايين و189 ألف جنيه.

و"أولاد حريم كريم" من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، وداليا البحيري، وبشرى، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، وعمرو عبدالجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

ويعد الفيلم استكمالا للجزء الأول الذي عرض قبل 18 عاما بعنوان "حريم كريم"، وكانت أحداثه تدور حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة، فتزداد المشكلات بدلا من حلها.

وفي المركز التاسع والأخير جاء فيلم "البعبع" محققا ألفي جنيه، ليصل إجمالي إيراداته بعد 18 أسبوع عرض إلى 43 مليونا و459 ألف جنيه.

وفيلم البعبع تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، ويشارك في بطولته أمير كرارة، وياسمين صبري، وباسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن "توتا".