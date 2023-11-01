وزير الأوقاف: بعض من طمست بصائرهم أو باعوا أنفسهم بثمن بخس يوجهون السهام نحو أوطانهم

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن «بعض من طمست بصائرهم أو باعوا أنفسهم بثمن بخس يوجهون السهام نحو أوطانهم».

وكتب في منشور عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء: «في الوقت الذي يجب أن تتحد فيه جهودنا؛ لمجابهة المخاطر التي تهدد دولنا ومنطقتنا وتفتك بالشعب الفلسطيني الأعزل، نجد بعض من طمست بصائرهم أو باعوا أنفسهم بثمن بخس يوجهون السهام نحو أوطانهم، معلنين بتبجح عن عمالتهم وخيانتهم لأوطانهم وقضايا أمتهم، والله من ورائهم محيط».

وفي وقت سابق، أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، بدخول 55 شاحنة مساعدات مختلفة من مصر إلى قطاع غزة اليوم، لافتًا إلى الإعداد لدخول 100 شاحنة أخرى غدًا.

ولفت إلى عبور 361 من الرعايا الأجانب و45 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة إلى مصر في اليوم الأول لإعادة تشغيل معبر رفح.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة استقبال أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث «غزة»، وذلك من خلال معبر رفح.

وصرح حسام عبدالغفار، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على كل الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.

وقال إنه جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية.