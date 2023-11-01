محافظ القليوبية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية المتابعة الدائِمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو تعديات جديدة والتعامل معها فورا، ومنع أي تعد على الأراضي الزراعية ومواجهة ظاهرة البناء المُخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والفورية حيال المُخالفين سواءً من المتعدين من المواطنين أو من المقاولين منفذي الأعمال المُخالفة أو من المقصرين من الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

وشدد على عدم السماح بأي تقاعُس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمواجهة جميع أشكال التعديات من خلال تكثيف حملات الإزالة وتنفيذ قرارات الإزالة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم، لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وحضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور حسن السكرتير العام المساعد، ورجب شحات مدير عام مديرية الزراعة بالقليوبية، ورؤساء المراكز والمُدن والأحياء، ومديري الإدارات الزراعية، ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة ومديري الشئون الهندسية والقانونية وإدارة الإزالات والمكتب الفني.

وناقش الاجتماع، آليات العمل في هذا الملف الهام والموقف الحالي والجهود المبذُولة في مواجهة، وإزالة أشكال التعديات على مستوى المحافظة، مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء المراكز والمُدن والأحياء، بالالتزام بالمرور الميداني على مستوى المحافظة ككل لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المُخالفين أو المتعديين على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، ضمن جهود الدولة للقضاء على التعدي على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، وتحويل أي مخالفة للنيابة العامة فورا والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون على مدار أيام الأسبوع وأيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وناشد المحافظ، مواطني المحافظة في وقت سابق، عدم التعدي على الأراضي الزراعية وعدم الشروع في البناء، إلا بعد اتخاذ التصاريح والتراخيص اللازمة، مع أهمية تعاونهم مع الأجهزة التنفيذية من خلال الإبلاغ عن أي مُخالفة، من خلال الأرقام الخط الساخن (114)، أو الاتصال بالخط الأرضي (3212461)، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم (011199992624).