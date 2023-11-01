الأهلي يستضيف صن داونز في مباراة رد الاعتبار والتأهل لنهائي الدوري الإفريقي

يستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي.

ويسعى الأهلي لتعويض خسارته في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي بهدف دون رد؛ من أجل رد اعتباره والتأهل للدور النهائي من البطولة الجديدة في القارة.

ويحتاج الأهلي للفوز بفارق هدفين، أو الفوز بنتيجة 1-0 على الأقل من أجل الوصول لركلات الترجيح بحثًا عن العبور للدور النهائي.

ويتطلع الأهلي لكسر عقدة صن داونز في المواجهات الـ6 الأخيرة حيث لم يعرف خلالها الأهلي طعم الفوز. ويستعيد الأهلي جهود محمود كهربا بجانب جاهزية حسين الشحات، بعد غيابهما عن مباراة الذهاب، كما شهد المران الأخير للأهلي مشاركة إمام عاشور ومحمود متولي بعد عودتهما من الإصابة.

ويعول المدرب السويسري مارسيل كولر على خبرات لاعبيه والقدرات الفنية المميزة لخط الهجوم بقياجة بيرسي تاو والمغربي رضا سليم، من أجل التسجيل في مباراة اليوم.

ويثق كولر في قدرة لاعبيه على تخطي عقبة صن داونز، خاصة في ظل الحضور الجماهير الكبير، بعدما أعلن النادي موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع للفريق في مباراة اليوم.

وأكد كولر في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليوم أن الفريق قادر على التسجيل وتقديم مباراة كبيرة وقوية أمام صن داونز من أجل تعويض خسارة الذهاب.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيله المعتاد محمد الشناوي في حراسة المرمى، ويفاضل بين أكرم توفيق ومحمد هاني في مركز الظهير الأيمن، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع وعلي معلول في مركز الظهير الأيسر. وفي الوسط يلعب أليو ديانج المالي بجواره مروان عطية، كما يتوقع عودة إمام عاشور بدلًا من أفشة، وفي الهجوم رضا سليم وبيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يسعى صن داونز، لتأمين تفوقه في مباراة الذهاب من أجل التأهل إلى النهائي، مستفيدًا من فوزه في الذهاب بهدف دون رد.

وتحيط الشكوك حول جاهزية بعض نجوم الفريق، وعلى رأسهم بيتر شالوليلي ولوكاس ريبيرو، بجانب غياب المدافع تيبوهو موكوينا للإيقاف.