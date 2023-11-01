دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين خلال عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في بيان نشرته وكالة «فرانس برس»: «قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمّن تفاصيل حالات تسعة صحفيين (استشهدوا) منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلن عن استشهاد 35 صحفيا خلال تغطيتهم للعدوان على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن استشهاد أكثر من 8485 شهيدا، وإصابة أكثر من 21 ألفا، إضافة إلى دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل لطيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.