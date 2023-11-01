جالانت: خياران لدى المقاومة الفلسطينية إما الموت أو الاستسلام

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن الحرب في ذروتها تزامنا مع المعارك الضارية التي تدور في مناطق تضم منشآت مبنية، إلا أن جنود الاحتلال ينجحون في مهمتهم- وذلك على حد زعمه.

ولفت خلال كلمة متلفزة له، منذ قليل، إلى أن عناصر المقاومة ليس لديهم اختيار إما الموت أو الاستسلام، دون أي شرط ولا إمكانية لاختيار ثالث أمامهم، موضحا أن ساحة الحرب الأوسع في منطقة غزة والتي تتم بها عمليات الهجوم، فضلا عن الدفاع في الشمال، وكذا الجبهة السورية والجبهات والأهداف البعيدة الأخرى، على حد قوله.

وأضاف: «لسنا معنيين بحرب إضافية، ولكن مستعدين في الحدود الشمالية بشكل قوي، والجيش وسلاح الجو جاهز لكل مهمة».

وتابع: «لدينا اتصالات مع وزراء الدفاع في كل دول العالم، وأتحدث معهم بشكل يومي، وبشكل خاص مع وزير الدفاع الأمريكي، نحن في جبهة العالم الحر مقابل العالم الظلام والشر».

وأعرب عن تقدير ومواساته للعائلات وآلاف المقاتلين الموجودين في مدينة غزة، معقبا: «أعرف مدى قلقكم وأقدره بشكل شخصي، ولكني أدعم عائلات الجنود، وأقول لعائلات المخطوفين لن ننساكم، ونحن مصممون على إعادة المخطوفين إلى الوطن».

وتابع: «أزور القواعد العسكرية واستمع لجنود جيش الاحتلال، وأرى كم هم مصممون على تحقيق الأهداف والمحاربة»- على حد زعمه.