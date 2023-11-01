وزير الدفاع الإسرائيلي: محاربة حماس أكثر صعوبة من داعش

علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على نقل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، قائلا: "وزير المالية الإسرائيلي يعارض تحويل الأموال لصالح السلطة الفلسطينية".



وأضاف جالانت، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الأربعاء: "إسرائيل راغبة في الاستقرار، ولا بد من نقل هذه الأموال لصالح السلطة الفلسطينية وقواتها التي تساعد في منع الإرهاب والأحداث الجماهيرية".



وعن احتمالية التصعيد من قبل إسرائيل، على خلفية تصريحات حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، قال: "قواتنا مستعدة للدفاع بشكل قوي بما في ذلك سلاح الجو، نحن في حالة استعداد دائم، ولكن ليس هناك رغبة للحرب في هذه المنطقة".



وتابع: "في حال تطلب الأمر ذلك سنرد، وبحسب الأهداف التي حُددت في مجلس الوزراء ومجلس الحرب، ولن يكون الأمر سهلا ولكن سنتنصر".



ووجه أحد الصحفيين سؤالا لـ"جالانت": "هل حماس تستغل الأطفال كدروع بشرية في مقابل جيش الاحتلال، وهل سيارات الإسعاف تستفيد منها حماس؟"، أجاب: "حماس منظمة قاتلة وتستخدم كل شيء، ولكن لا يجب ذكر كل ما يحدث للأطفال والمسنين على يد منظمة حماس للجمهور، ومن ثم حماس هي داعش غزة، وكما قلت لوزير الدفاع الأمريكي، إن مهاجمة حماس أكثر صعوبة من محاربة داعش".