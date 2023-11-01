رئيسة وزراء إيطاليا تقع في فخ مخادعين روس

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تعرضت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لخدعة من خلال اتصال هاتفي أجراه مخادعان روسيان، نجحا من قبل في خداع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، حسبما أكد مكتب ميلوني اليوم الأربعاء.

وتعرضت ميلوني، زعيمة حزب أخوة إيطاليا اليميني المتطرف، للخداع من متصل زعم أنه رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وفي الواقع، كان الاتصال الهاتفي من المخادعين الروسيين اللذين يعرفان باسم "فوفان" وليكزس".

وقال مكتب ميلوني إن الاتصال الهاتفي تم يوم 18 سبتمبر، قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم تتطرق الحكومة الإيطالية لفحوى الاتصال.

ومع ذلك، تم نشر مقتطفات من الاتصال في روسيا بواسطة وكالة أنباء ريا نوفوستي وغيرها، وقد خدع الروسيان- واسمهما الحقيقي فلاديمير كوزنتسوف وأليكسي ستولياروف - قادة دول ومشاهير على نحو متكرر بهذه الطريقة.

ووفقا للمقتطفات المنشورة، تحدثت ميلوني عن حرب روسيا ضد أوكرانيا التي بدأت في فبراير 2022، قائلة إن "كل الأطراف تشعر بتعب كبير".

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية: "لقد اقترب الوقت الذي سيفهم فيه الجميع أننا بحاجة إلى مخرج".

وتردد أن ميلوني قالت إن لديها "بعض الأفكار" حول هذا الأمر، لكنها أرادت الانتظار للحظة المناسبة.