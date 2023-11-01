ملك بريطانيا يشارك في مؤتمر المناخ كوب 28

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يضطلع الملك تشارلز ملك بريطانيا بدور رئيسي مجددا في مؤتمر المناخ العالمي كوب 28.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأن الملك تشارلز سوف يتوجه إلى دبي لإلقاء الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الدولي المعني بالتغير المناخي في دولة الإمارات العربية المتحدة في أول ديسمبر.

وبينما كان أميرا لويلز، قضى تشارلز عقودا يدافع بشغف عن قضايا البيئة.

وأعلن قصر باكنجهام أن تشارلز الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى كينيا، سوف يتوجه إلى دولة الإمارات ويفتتح مؤتمر المناخ العالمي الذي يشكل جزءا من برنامج كوب 28، ويجتمع برؤساء الدول والحكومات وغيرهم من القادة لمناقشة الخطط الملموسة للتصدي للتغير المناخي.