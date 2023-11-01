ارتفاع إيرادات تويوتا موتور خلال النصف الأول من العام المالي

أعلنت شركة توتويا موتور أكبر منتج سيارات في اليابان، اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات المبيعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي إلى 981ر21 تريليون ين مقابل 709ر17 تريليون خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



في الوقت نفسه، زادت أرباح تشغيل الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الذي بدأ أول أبريل الماضي إلى 559ر2 تريليون ين مقابل 141ر1 تريليون ين في العام الماضي.



كما زادت أرباح الشركة قبل حساب الضرائب من 834ر1 تريليون ين في العام المالي الماضي إلى 521ر3 تريليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين بلغ صافي أرباح الشركة خلال نصف العام الحالي 589ر2 تريليون ين مقابل 171ر1 تريليون ين في العام الماضي.



وتتوقع تويوتا موتور وصول إيراداتها خلال العام المالي الحالي ككل إلى 43 تريليون ين، وتحقيق أرباح أساسية بمعدل 02ر292 ين للسهم الواحد.