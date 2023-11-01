فلسطين: مجلس الحرب الإسرائيلي يعتبر جميع مواطنينا مستهدفين

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين، إن آلة القتل والدمار الإسرائيلية تعتبر المدنيين الفلسطينيين ضحايا جانبيين في حربها ضد غزة.

وأضافت في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن ما ارتكبته دولة الاحتلال في المجزرة البشعة بمخيم جباليا يوم أمس هو امتداد لسياسة إسرائيلية تعني أن الشعب برمته لا يعني شيئا في القرار العسكري الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن مجلس الحرب الإسرائيلي، يعتبر جميع الفلسطينيين مستهدفين، مستشهدة بأن القناة ١٤ الإسرائيلية المقربة من اليمين والمستوطنين تواصل تسجيل أعداد الشهداء الفلسطينيين جميعها باعتبارهم مخربين.

ولفتت إلى أنه في محاولة بائسة لتبرير قتل المدنيين الفلسطينيين وشرعنته ادعى جيش الاحتلال وأكثر من مسؤول إسرائيلي بأن قصف مخيم جباليا بالأمس بست قنابل ضخمة تزن كل واحدة منها طنا جاءت على خلفية استهداف أحد القادة الميدانيين.

وأوضحت أن هذا القصف الوحشي دمر منطقة سكنية كاملة وسواها بالأرض فوق رؤوس المواطنين وخلفت أكثر من ٤٠٠ شهيد والعشرات تحت الأنقاض، بالإضافة لعشرات الجرحى والمصابين.

ولفتت إلى أن ما ارتكبته دولة الاحتلال في هذه المجزرة البشعة هو امتداد لسياسة إسرائيلية تعني أن الشعب برمته لا يعني شيئا في القرار العسكري الإسرائيلي، وأن مجلس الحرب الإسرائيلي يعتبر جميع المواطنين الفلسطينيين مستهدفين، لدرجة أن القناة ١٤ الإسرائيلية المقربة من اليمين والمستوطنين تواصل تسجيل اعداد الشهداء الفلسطينيين جميعها باعتبارهم مخربين.