البيئة: خلق شراكات جديدة بين مصر وكوريا في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه

شارك الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، في الندوة التي نظمتها الوكالة الكورية لتعزيز التجارة والاستثمار (kotra)، تحت عنوان: "شراكة الأعمال بين مصر وكوريا في الصناعات المتعلقة بالمياه"؛ لبحث خلق شراكات وتبادل الخبرات وتعزيز أطر جديدة للتعاون بين البلدين.



وقال الدكتور علي أبو سنة، إن الندوة تعد فرصة جيدة لمزيد من التعاون واستكشاف شراكات جديدة بين كل من مصر وكوريا في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه، مشيرًا إلى مواجهة مصر وكوريا تحديات كبيرة في مجال المياه.



وأضاف أنه من خلال العمل معًا، يمكن معالجة تحديات المياه المشتركة وخلق مستقبل أكثر استدامة لكلا البلدين، موضحًا أنه على الرغم من هذه التحديات، تتمتع مصر بخبرة تاريخية طويلة في إدارة المياه، في حين تعتبر كوريا رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المياه.



وأشار أبو سنة، إلى أن هذا الحدث فرصة جيدة للشركات من كلا البلدين لتبادل الخبرات وتعزيز أطر جديدة للتعاون معًا، معربًا عن أمله الخروج بشراكات من شأنها أن تساعدنا على مواجهة تحديات المياه المشتركة لدينا.



وأكد أن هناك العديد من المزايا المحققة التي يمكن أن تنشأ من شراكة الأعمال بين مصر وكوريا في مجال الصناعات المتعلقة بالمياه ومنها نقل التكنولوجيا.



وكشف عن إمكانية تبادل الخبرات بين الشركات المصرية والكورية في مجال تكنولوجيا المياه؛ مما يساعد على تحسين أنظمة إدارة المياه والبنية التحتية لديها، وتنفيذ مشاريع مشتركة حيث يمكن للشركات الكورية والمصرية التعاون معًا لتطوير وتنفيذ حلول جديدة للمياه، ويشمل ذلك مشاريع مثل محطات تحلية المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة الري.



وأضاف أنه يمكن للتعاون بين الجانبين الوصول إلى الأسواق، حيث يمكن للشركات الكورية الوصول إلى السوق المصرية من خلال الشراكة مع الشركات المصرية، ويمكن أن تكون هذه فرصة قيمة للشركات الكورية لتوسيع أعمالها، ويزيد ذلك من خلق فرص العمل بين البلدين.