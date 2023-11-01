الطريقة الصوفية بسيناء: طلبنا دعمنا بمزيد من شبكات الكهرباء وتحويل «الجورة» لمدينة عمرانية

أشاد الشيخ عرفات خضر، شيخ الطريقة الصوفية بشمال سيناء، بلقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، واصفا إياه باللقاء المبارك الذي جمع الراعي برعيته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء استمع لمشايخ القبائل وأبلغهم بالبشرى والخطط الموضوعة والشواهد الموجودة على أرض الواقع، مؤكدا أن المنطقة تشهد تدشين شبكة طرق جديدة ومشروعات عمرانية وزراعية لم تحدث على مدار العقود الماضية.

وأشار إلى أن الدكتور مدبولي شجع المواطنين وأكد لهم بأنه لا أحد سوف يتحرك من أرضه، وهو ما كان بمثابة بشرى للمواطنين ورسالة بأنه لا بد من تعمير الأرض وزراعتها والتعاون والتنسيق مع خطط الدولة، مشددا على أن الدولة تسعى جاهدة لتكون الخطط متناسقة مع متطلبات المواطنين، سواء من ناحية السكان أو تهيئة المنطقة لجذب الاستثمارات.

وعن أهم مطالب سكان شمال سيناء التي قدموها لرئيس الوزراء، ذكر: «طلبنا من الدولة بعد تسليم مذكرات تحريرية حول تدعيم المنطقة بالكهرباء، من خلال زيادة محولات الكهرباء وشبكات الكهرباء، نظرا لتآكل كثير من الشبكات بعد الحرب على الإرهاب وتحتاج للتجديد».

وأشار إلى أن شيوخ القبائل تقدموا بتحويل منطقة الجورة لمدينة ومركز، والتي كانت خالية جنوب الشيخ زويد ورفع ، ومن ثم تقدموا بمذكرة لاعتماد هذه المنطقة كمركز لتكون حجر أساس لانطلاقة عمرانية جديدة لمنطقة كانت شبه خالية من السكان، منوها بأن قبائل سيناء هي خط الدفاع الأول.