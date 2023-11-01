حماة الوطن بمطروح: زيارة مدبولي لسيناء تطمئن بأن أرض مصر تحت السيادة

أكد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن توجيهات الرئيس السيسي بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في الكتيبة 101، خطوة كبيرة ورسالة قوية بأهمية سيناء ومكانتها فى قلوب المصريين.

وقال النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، إن زيارة مدبولى لسيناء تطمئن الجميع أن أرض مصر تحت السيادة، والسيطرة المصرية ولا يستطيع أحد أن يقترب منها، مضيفا أن إقامة المؤتمر في العريش رسالة للشعب المصرى أيضا أن سيناء محل اهتمام الدولة وقياداتها.

أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلي أن سيناء شهدت مشروعات فى الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 600 مليار جنيه، فيما حازت محافظة شمال سيناء على مشروعات بقيمة 290 مليارا، وجرى تنفيذ أكثر من 1000 مشروع فى كل المجالات، ووصل حجم محطات تحلية المياه في شمال سيناء (منفذ وجارى تخطيطه) إلى نصف مليون متر مكعب يوميا.