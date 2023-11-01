الوداد يعبر الترجي ويتأهل لنهائي الدوري الأفريقي

تأهل الوداد المغربي إلى نهائي الدوري الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه عقبة الترجي التونسي في نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5- 4.

اتسمت المباراة بالندية بين الفريقين وتعدد الفرص على كلا المرميين، حتى نجح رودريجو رودريجيز في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من الشوط الثاني من رأسية متقنة.

وواصل الترجي ضغطه من أجل تسجيل الهدف الثاني لقتل المباراة والصعود رسميا لنهائي الدوري الأفريقي ونجح بالفعل في تسجيل الهدف الثاني لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بفوز الترجي بهدف دون رد، لتتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيحية بالتساوي في نتيجة الذهاب والإياب بهدف لكل فريق.

ونجح الوداد المغربي في حسم ركلات الجزاء الترجيحية لصالحه بنتيجة 5- 4 ، ليتأهل لنهائي الدوري الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، ويضرب موعدا مع الفائز من مباراة الأهلي وصن داونز في نصف النهائي الثاني.