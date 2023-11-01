الرئيس الصربي يحدد منتصف ديسمبر موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

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حل الرئيس الصربي أليكسندر فوتشيتش البرلمان، اليوم الأربعاء، وحدد منتصف ديسمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد وسط احتجاجات ضد حكومته.

وقال فوتشيتش في كلمة عبر التلفزيون الرسمي إن الصرب يعيشون في وقت يتسم بـ"تحديات عالمية وحروب وصراعات".

ونتيجة لذلك، يجب إتاحة الفرصة أمامهم للتوجه لمراكز الاقتراع والاختيار ما بين وجهات النظر المتعارضة.

وخرجت مظاهرات متكررة ضد الحكومة بعدما خلفت واقعتي إطلاق نار جماعي في مايو مقتل 18 شخصا، بما في ذلك ارتكاب تلميذ يبلغ 13 عاما مجزرة بمدرسة في العاصمة بلجراد.

ويتهم المشاركون في المظاهرات وسائل الإعلام التي يسيطر عليها فوتشيتش بإذكاء مناخ الكراهية وتمجيد العنف في البلاد.