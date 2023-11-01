المؤلف كامل مراد يطلق «أنقذوا ما تبقى من سنوات العمر»

أطلق المؤلف والروائى الأردني كامل جميل مراد كتاب جديد بعنوان "أنقذوا ما تَبَقّى من سنوات العُمر” والذى يعد أول عربي يقدم نصائح حول كيفية التعامل مع قضايا الحياة اليومية ومن المقرر عرضه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

الكتاب صدر حديثا عن دار ليدرز للنشر ويتناول مجموعةً من التَّجارب والخبرات التي اكتسبها المؤلف على مدار خمسون عاما ، كما يسلّط الضوء على موضوعاتٍ لطالما عاني منها البشر كثيرًا، ويحاول اقتراح حلولًا لهذه المشكلات.

ويقول كامل مراد: "هذا الكتاب كتبتهُ بلغةٍ سهلةٍ ومبسَّطةٍ ليفهمها الكبير والصَّغير، وموضوعاته مناسبةٌ لجميع الأعمار، لأنَّه يذكر فروقات بين الماضي والحاضر، ويكسب قارئه خبرةً في حياته ويوسّع آفاقه لأمورٍ لم يتعرَّض لها بعد".