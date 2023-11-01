مدير الصحة العالمية الإقليمي: أكثر من ثلث مستشفيات غزة خرج عن الخدمة

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن ما يزيد على ثلث مستشفيات غزة خرج عن الخدمة؛ إما نتيجة للقصف المباشر من الاحتلال الإسرائيلي أو نقص الوقود.



وأشار في تصريحات لفضائية «الجزيرة»، مساء الأربعاء، إلى خروج ما يقارب 70% من المراكز الصحية عن الخدمة، ذاكرًا أن الأوضاع في القطاع بمثابة «كارثة حقيقية».



وتابع: «تفاعل الجهات الدولية من منظمات أممية أو منظمات إنسانية أو طبية مهنية مع ما يحدث في غزة قوي»، موضحًا أنهم «جهزوا مختلف القدرات والخبرات والأطقم والموارد».



وناشد القيادات السياسية الدولية التحلي بالشجاعة لفتح معبر رفح باستمرار، إلى جانب فتح أكثر من معبر آخر؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية في غزة.



وأضاف: «الاستغاثات التي تقدم بها الجميع وجدت آذانًا صماء»، معقبًا: «هناك كارثة حقيقية في غزة، عشرات الأشخاص يموتون لأسباب يمكن منعها، والآلاف يقتلون بالاستهداف المباشر».



وأضاف أن «مئات المرضى يعانون بسبب نقص المستلزمات والوقود والأدوية، وتعذر وصولهم إلى المؤسسات الصحية»، مستنكرًا تحديد الجانب الإسرائيلي دخول المستلزمات إلى القطاع المحاصر، واستهدافه المستمر لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.



وأكد أن «الحل الوحيد هو وقف تلك الحرب وتمكين المنظمات الإنسانية والمنظمات المعنية من الدخول، وكذلك إرسال الفرق الطبية إلى غزة من أجل إعادة الحياة للقطاع».