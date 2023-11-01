وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، تتخذ ناقلات النفط في البحر الأحمر إجراءات غير اعتيادية، حيث تغلق أجهزة الإرسال والاستقبال العالمية الخاصة بها -والتي تسمى أنظمة التعرف التلقائي "AIS"- في محاولة لعبور المياه دون أن يتم اكتشافها.

ووفقا لتقرير لموقع "CNBC"، قال هومايون فلكشاهي، كبير محللي النفط في شركة كبلر لمعلومات التجارة العالمية: "كان هناك انخفاض كبير في عدد الناقلات التي تشير إلى توجهها نحو إسرائيل عبر نظام AIS، حقيقة لا نرى أي ناقلات تحمل النفط الخام تفعل ذلك في الوقت الحالي".

إجراءات التعمية هذه تأتي في الوقت الذي تُنصح فيه خطوط الشحن أيضًا بالانتظار بعيدًا عن الشاطئ حال الإبلاغ عن هجمات صاروخية على موانئ أشدود وإيلات بإسرائيل.

وكانت شركة أمبري العالمية لإدارة المخاطر البحرية، قد قالت في مذكرة لعملائها، السبت الماضي، بعد سلسلة من صفارات الإنذار في ميناء أشدود: "ننصح السفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية بتطبيق إجراءات الحماية الباليستية، وفي حال انطلاق صفارات الإنذار، يُنصح أفراد الطاقم بالاحتماء".

وبحسب "CNBC" يمكن أن تشمل الحماية الباليستية جزءًا من السفينة يحتوي على دروع أو معدات حماية.

وأضاف فلكشاهي لـCNBC، أن السفن لا تغلق أنظمة التتبع الخاصة بها أثناء السفر فحسب، بل أيضًا في الميناء أثناء تفريغ حمولتها من النفط الخام أو البضائع؛ مشيرا إلى أن الناقلة Sea Galaxy، أفرغت حمولتها في ميناء حيفا يوم 24 أكتوبر، بحسب ما أظهرت البيانات بينما كانت إشارة AIS الخاصة بها متوقفة، موضحا أن "هذا سلوك غير معتاد ويؤخر معلومات التفريغ".

وبالرغم من أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن هجمات على ناقلات نفطية، إلا أن إسرائيل أبلغت مجتمع الشحن العالمي، أنه سيتم التعويض عن أي أضرار مرتبطة بالحرب تحدث داخل مياهها الاقتصادية، بحسب "سي إن بي سي" التي أشارت إلى أن بعض شركات النقل البحري، باتت تضيف الآن رسوما إضافية لمخاطر الحرب، على البضائع المتجهة إلى إسرائيل.

ووفقا لـ CNBC، كانت إسرائيل قد أغلقت ميناء عسقلان، أكبر موانئها لاستيراد النفط، بسبب الهجمات الصاروخية، وانخفض النشاط في ميناء أشدود بشكل كبير نتيجة للحرب، لكن ميناء حيفا في الشمال لا يزال مستقرا.

ويعد ميناء أشدود مركزا رئيسيا لصادرات البوتاس والبروم من إسرائيل، والبوتاس هو عنصر رئيسي في الأسمدة، والبروم مادة خام تستخدم في المنسوجات، والأدوية، والنفط، والغاز، وصناعة الأغذية، والمشروبات، وتوليد الطاقة، والبناء، والإلكترونيات.

وتوفر مجموعة ICL، وهي شركة تصنيع كبرى مقرها إسرائيل وتنتج الأسمدة والمواد الكيميائية والمعادن لقطاعات الزراعة والأغذية والمواد، حوالي ثلث إمدادات البروم العالمية.

ووفقًا لـ"سي إن بي سي"، بحسب مزود بيانات سلاسل التوريد Everstream Analytics، أصبح ميناء أشدود محور النقل لمجموعة ICL في السنوات الأخيرة.

وأشارت شركة ICL، إلى أنه من المحتمل أن يتأخر تصدير بعض السلع الكيميائية حتى لو واصل المصنعون المحليون عملياتهم في الأسابيع المقبلة.

وقال ميركو فويتزيك، المدير العالمي لشركة "إيفرستريم": "يتم إطلاق الصواريخ بانتظام على ميناء أشدود جنوب إسرائيل، ثاني أكبر ميناء في البلاد".

وأضاف أن العمليات في أشدود تباطأت أيضًا بسبب نقص الموظفين، حيث تم تجنيد 10% من العمال في الجيش.

وانخفض عدد السفن المنتظرة يوميا في ميناء أشدود إلى أقل من 5 منذ اندلاع الحرب مقارنة بأكثر من 15 في المتوسط قبل الحرب، وفقا لموقع إيفرستريم.

وتابع فويتزيك، "هذا يشير إلى أن خطوط الحاويات تتجنب ميناء أشدود، وربما الاعتماد أكثر على ميناء حيفا بدلاً منه".

وكانت شركة إيفرجرين Evergreen، أول شركة نقل بحري تعلن حالة القوة القاهرة، والتي تحررها من أي التزامات حال الحروب والكوارث، وتحول مسار سفينة متجهة إلى ميناء أشدود، مشيرة إلى "استمرار الوضع غير الآمن".

وهذا إعلان مهم لأنه إذا أعلنت المزيد من السفن حالة القوة القاهرة، فقد يؤثر ذلك على الإمدادات الغذائية لإسرائيل، فميناء أشدود وحيفا يعتبران موانئ رئيسية لواردات المواد الغذائية، حيث تستورد إسرائيل ما يقرب من 3 أضعاف ما تصدره من المنتجات الغذائية والزراعية.

وتعتمد بشكل شبه حصري على الواردات لاستهلاكها من السكر، والزيوت النباتية، والبذور الزيتية، والأعلاف والحبوب، والمواد الخام الأخرى لصناعة الأغذية، بينما تعتمد صناعة اللحوم على واردات الحيوانات الحية.

ومن المتوقع أن يزيد عدد السفن في ميناء حيفا، مع احتمالية توجه المزيد من السفن إليه.

وفي الأسبوع الماضي، رست السفينة Seaviolet بميناء إيلات بدلاً من وجهتها الأصلية، ميناء عسقلان.

وتستورد إسرائيل عادة حوالي 10-13 شحنة من النفط الخام شهريا، وبحسب "سي إن بي سي" يشير تحليل شركة كبلر إلى أن الإسرائيليين قد عكسوا تدفق خط أنابيب إيلات-عسقلان، لإرسال النفط إلى عسقلان، ثم إلى مصافي أشدود وحيفا، المرتبطة بعسقلان عبر خطوط الأنابيب.

وأوضح فلكشاهي، أنه نظرا لأن لموقع إيلات على البحر الأحمر، يمكن للسفن الالتفاف حول منطقة الصراع القريبة من غزة، مرورا بقناة السويس والدخول إلى خليج العقبة، وقال: "إذا استمر هذا الطريق، فيمكن لإسرائيل ملء مخزوناتها من النفط الخام وتغذية مصافيها المحلية مرة أخرى، وبالتالي منع حدوث أزمة طاقة محتملة في البلاد، والتي لديها الآن مخزونا يغطي الطلب المحلي لما يصل إلى 50 يومًا".

وتشير سي إن بي سي، إلى أنه وفقا لمذكرة شركة أمبري العالمية لإدارة المخاطر البحرية، فإن صاروخا بعيد المدى تم إطلاقه الأسبوع الماضي، على إيلات واخترق القبة الحديدية.

وقالت الشركة، إن الهجوم "يشير إلى تحول في النشاط العملياتي لحماس، ليس فقط استهداف الموانئ والمدن القريبة بأعداد كبيرة، ولكن أيضا وعلى وجه التحديد إطلاق الصواريخ على أهداف بعيدة مع اقتراب الحرب من نهاية أسبوعها الثالث".

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات الأخيرة، حيث يقول بعض المحللين، إن الارتفاع الحاد على مدار الشهر أدى بالفعل إلى تسعير المخاطر، ومع هجوم بري من إسرائيل على غزة، قد يؤدي إلى مزيد من المخاوف بشأن تعطل إمدادات النفط العالمية.

وقال آندي ليبو، رئيس شركة ليبو أويل، إن إسرائيل تعتمد على واردات النفط الخام لتشغيل مصافيها، وهو يراقب موانئ حيفا وأشدود.

وأكد أنه إذا تم إغلاقهم، فسيكون ميناء إيلات هو الميناء الرئيسي الذي يجب مراقبته، موضحا أن محطات تصدير النفط الخام الأخرى في المنطقة التي ستتم مراقبتها عن كثب، هي تلك التي تقوم بتحميل الناقلات التي تمر عبر مضيق هرمز، والتي تشمل رأس تنورة في المملكة العربية السعودية، والبصرة في العراق، وميناء الأحمدي في الكويت.

وأشار إلى أن هناك ممر مائي آخر يراقبه، وهو ميناء الفجيرة الذي يقع خارج مضيق هرمز، وهو موقع رئيسي لتزويد السفن بالوقود في الشرق الأوسط.