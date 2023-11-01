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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلك في إندونيسيا خلال الشهر الماضي ولكن بأقل من توقعات المحللين، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الغذاء.

وقال مكتب الإحصاء الإندونيسي، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال أكتوبر المنصرم بنسبة 2.56% سنويا، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.60% سنويا.

في الوقت نفسه ارتفع المؤشر بنسبة 0.17% شهريا، في حين كانت التوقعات 0.20%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة 1.91% سنويا وهو أقل مستوى له منذ يناير 2022، في حين كان المحللون يتوقعون 1.98% سنويا.

وارتفعت أسعار السلع التي تحددها الدولة بنسبة 2.12% سنويا، في حين زادت أسعار السلع الغذائية الأشد تقلبا بنسبة 5.54% سنويا وهي أكبر زيادة منذ مارس الماضي بسبب ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 19.12% سنويا.