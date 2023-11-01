أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، على سعادته بتمديد عقده لأربع سنوات مقبلة حتى عام 2027.

قال فينيسيوس جونيور في تصريحاته لقناة ناديه الرسمية:"إنه لشرف كبير أن أكون هنا لسنوات عديدة، عندما تلعب في ريال مدريد، تريد دائمًا الفوز، وأن تكون من بين الأفضل دائماً".

تابع:"أنا سعيد للغاية وكذلك عائلتي، لقد كان الوصول إلى هنا حلمًا صعب للغاية، ولكن البقاء والاستمرار مع الفريق أكثر صعوبة".

وأضاف:"القدرة على التواجد في مدريد هو شيء سأتذكره إلى الأبد، أنا ممتن جدًا لعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين يعملون معي والذين يفعلون كل شيء حتى أكون دائمًا أفضل نسخة من نفسي، اللعب هنا شيء لا يمكن تفسيره، فقط اللاعبون الذين مروا من هنا يعرفون ما هو الأمر". ط

وواصل:"أنا انسجم بشكل جيد مع جميع اللاعبين، هذا يجعلني أفضل، ويجعل الآخرين، وأولئك الذين يعملون معنا أفضل، نحن جميعًا سعداء جدًا بذلك، يجب أن نكون معًا ونلعب لأفضل ناد في العالم، علينا أن نستمتع بهذه اللحظات، إنها مهمة جدًا وتمضي بسرعة كبيرة".