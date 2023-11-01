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الشناوي: الخروج أمام صن داونز درس للاعبي الأهلي

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 11:40 م

بدا محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، راضيا عن أداء الفريق رغم الخروج من بطولة الدوري الأفريقي، أمام صن داونز.

صرح الشناوي عبر قناة أبو ظبي الرياضية "الجمهور أدى ما عليهم، وشجعوا الفريق، وكذلك اللاعبون أدوا ما عليهم، وأهدرنا الكثير من الفرص، لكن التوفيق لم يحالفنا على مدار الشوطين".

أضاف الحارس الدولي "كنا نتمنى إسعاد جماهيرنا ببطولة كبيرة وجديدة، ولكن عامل التوفيق لم يكن معنا، والكرة لم تريد دخول المرمى".

واصل "درس نتعلم منه، ونركز في مشوارنا بالدوري وبطولة أفريقيا، لا مجال للنظر للوراء، لأنه تنتظرنا ارتباطات عديدة في موسم طويل".

وختم قائد الأهلي تصريحاته "أحترم الآراء والانتقادات، فليتحدث من يتحدث، وتركيزي حاليا مع الفريق في بطولات الدوري والسوبر ودوري الأبطال وكأس العالم للأندية".


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