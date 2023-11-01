يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولا تؤثر تماما على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى القاهرة 30 22 العاصمة الإدارية 31 22 6 أكتوبر 31 21 بنهــــا 30 22 دمنهور 30 22 وادي النطرون 30 22 كفر الشيخ 29 22 المنصورة 29 22 الزقازيق 31 23 شبين الكوم 30 22 طنطا 29 22 دمياط 28 23 بورسعيد 29 24 الإسماعيلية 31 23 السويس 30 22 العريش 30 22 رفح 29 20 رأس سدر 32 23 نخل 31 16 كاترين 26 13 الطور 30 22 طابا 30 22 شرم الشيخ 32 23 الإسكندرية 27 20 العلمين الجديدة 27 20 مطروح 26 19 السلوم 25 18 سيوة 30 17 رأس غارب 31 22 الغردقة 31 23 سفاجا 32 23 مرسى علم 32 24 شلاتين 31 24 حلايب 28 23 أبو رماد 30 22 رأس حدربة 29 23 الفيوم 30 22 بني سويف 31 21 المنيا 31 20 أسيوط 32 19 سوهاج 33 20 قنا 35 22 الأقصر 35 23 أسوان 36 23 الوادي الجديد 35 22 أبوسمبل 35 24