كتائب القسام تطلق طائرة زواري انتحارية تجاه موقع مارس العسكري الإسرائيلي

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أعلنت كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت "القسام"، في بيان، "تمكن مجاهدونا من تدمير 4 آليات بقذائف الياسين 105 والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون".

كما أعلنت "كتائب القسام"، في بيان، "إطلاقها طائرة زواري انتحارية تجاه موقع مارس العسكري" الإسرائيلي في غلاف غزة، دون مزيد من التفاصيل.

وصباح الأربعاء، أعلنت "كتائب القسام" استهداف آلية إسرائيلية "توغلت" شرق حي الزيتون بغزة، وإسقاط قذيفة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية في بيت حانون.

فيما لم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا فوريا على بيانات "كتاب القسام".

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية "عمقت توغلها" داخل شمال ووسط القطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي "كتائب القسام" في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز، الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.

وفجر 7 أكتوبر الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل حربا مدمرة على مناطق عديدة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف في ظل حصار مشدد تفرضه على القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني.