استنفار مستشفيات شمال سيناء ترقبا لوصول أول دفعة من مصابي فلسطين

أعلنت حالة الاستنفار في مستشفيات محافظة شمال سيناء، ترقبا لوصول مصابين فلسطينيين من قطاع غزة.

وذكر مصدر طبي، أنه تم رفع درجة الاستنفار في قطاعات الصحة بشمال سيناء، خاصة في مستشفيات العريش والشيخ زويد، وذلك انتظارا لوصول أول دفعات المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.

ودفع مرفق الإسعاف بحوالي 40 سيارة إسعاف تجاه معبر رفح البري، وأطقم طبية معاونة، كما حرك الهلال الأحمر بشمال سيناء فرق التطوع والإسناد إلى معبر رفح البري؛ لتقديم العون في حال دخول المصابين.

كان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قد أشار إلى إنشاء مستشفى ميداني في مدينة الشيخ زويد، لافتا إلى احتمالية إنشاء مستشفى ميداني آخر في مدينة بئر العبد، لزيادة طاقة الأسرة بشمال سيناء، حيث إن مستشفيات المحافظة الـ6 طاقتها 300 سرير، بالإضافة إلى أسرة الحالات الحرجة والعناية المركزة، حيث يتم رفع طاقة المحافظة إلى 400 سرير، كل مستشفى ميداني منها بطاقة 50 سريرا.

وأعلنت هيئة المعابر والحدود في غزة، أمس الثلاثاء، أن السلطات المصرية أبلغتها بأنه سيتم السماح لعدد 81 من سكان غزة المصابين بجروح بالغة بدخول مصر اليوم الأربعاء لاستكمال العلاج.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر، مساء اليوم، قولها إنه سيتم فتح معبر رفح البري، الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.