قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن «المواقف العربية مشرفة وداعمة للحق الفلسطيني»، مؤكدًا أن المعادلة تختل بشكل كبير وسريع لو وقف الشعب الفلسطيني وحده دون الدعم العربي.

وعلق خلال لقاء مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «الغد»، مساء الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم 8 أكتوبر الماضي، والتي قال فيها إن بلاده ستغير الشرق الأوسط.

وأضاف: «يقول اللي هو عاوزه هو رجل مسئول في بلده ولو يرغب في ذلك يتفضل، لكن يوريني هيعملها إزاي، ليس أمامه فراغ، أمامه شعب مقاوم وصامد وهناك عرب»، بحسب تعبيره.

وعن تصريحات الدبلوماسي الأمريكي السابق دينيس روس، والتي قال فيها إن مسئولين عرب أكدوا له ضرورة تدمير «حماس»، قال: «هذا الدبلوماسي معروف عنه قدرته على دق الأسافين، وتاريخه معروف في عملية السلام التي يرتزق منها».

وأكمل: «لا يفاجئني عندما أسمع هذه التصريحات، شغلته أن يضرب إسفينًا هنا وإسفينًا في منطقة أخرى، البعض قد يصدقه، لكنني ممن عملوا في تلك القضية، والموضوع يتجاوز ما يقوله كثيرًا».

وأكد أن «الموقف العربي مشرف تجاه فلسطين وصلب وواضح ومساند للحق الفلسطيني، ويرغب في أن يرى انتقالًا سريعًا من الوضع الحالي إلى وضع به استفادة سياسية للقضية الفلسطينية، وليس مجرد معركة وسقط فيها آلاف الشهداء وتدمر فيها نصف غزة للا شيء».

https://youtu.be/3lDSGj-wzVU