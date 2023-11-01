حماس: مجازر جباليا جزء من مخطط إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من شمال إلى جنوب غزة

علق الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع غزة، والتي خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وقال قاسم في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، ويتعمد قصف المربعات السكنية.



وأضاف أن تصعيد جيش الاحتلال نابع من عجزه عن حسم المعركة، لافتا إلى أن إسرائيل تعمل على تهجير المواطنين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ما يقودها لتنفيذ هذه المجازر.



ووصف متحدث حماس، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بأنه إبادة حقيقية.



وارتكب جيش الاحتلال مجزرة مروعة اليوم الأربعاء، في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، بعد يوم من مجزرة أخرى في المخيم نفسه خلفت 400 شهيد وجريح.



وقبل مجزرة جباليا الثانية التي وقعت اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان ارتفع إلى 8796 شهيدا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.