رئيس مجلس السيادة بالسودان يصدر قرارا بتكليف عددا من الوزراء

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أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا اليوم، قضى بتكليف عدد من الوزراء.

وقال إعلام مجلس السيادة - في بيان اليوم الأربعاء - إن القرار نص على تكليف كل من: الدكتور محيي الدين نعيم محمد سعيد بمهام وزارة الطاقة والتعدين، والفاتح عبد الله يوسف بمهام وزارة التجارة والتموين، وأبو بكر أبو القاسم عبد الله بمهام وزارة النقل، وأحمد علي عبد الرحمن بمهام وزارة العمل والإصلاح الإداري.

ووجه البرهان، وزارة شئون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ، وذلك اعتبارا من تاريخ 31 أكتوبر الماضي.