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أعداد جريدة الشروق
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اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مسيرة إسرائيلية

شيماء رزق
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 2:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 2:52 ص

أوردت قناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل، نبأ عاجلا لها، يفيد باعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مسيرة إسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفا عنيفا ومكثفا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة، هذا إلى جانب سماع دوي انفجارات في سماء إيلات.

كما ذكرت أن جيش الاحتلال وجه قصفا عنيفا لأحياء الشجاعية والزيتون وبيت لاهيا وبيت حانون، منوهة بأن زوارق الاحتلال تستهدف الشريط الساحلي قطاع غزة، بما فيها الأبنية السكنية.

ونوهت بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ اقتحاما بريا شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى تنفيذها غطاء ناريا جويا لقواتها البرية شمال القطاع، فضلا عن وجود اشتباكات قوية بين المقاومة والاحتلال بأنحاء متعددة في غزة، إلى جانب ملاحقة المهجرين جنوبا بقصف جوي ومدفعي.

وأوضحت أن مدفعية قوات الاحتلال تستهدف الأبنية السكنية بالمناطق الحدودية، علاوة على ارتكاب جيش الاحتلال مجازر عدة في المناطق الوسطى من قطاع غزة.

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