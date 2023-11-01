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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. وفا: إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب جنين


نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 5:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 5:16 ص

أصيب شاب، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب جنين.

وأفاد مراسل وفا بأن شابا من قباطية أصيب برصاصة في وجهه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.


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