الأكثر قراءة
بالخرائط التفاعلية.. كيف أصبح ملايين الإسرائيلين تحت نيران صواريخ المقاومة؟
كتائب القسام: الإجهاز على قوة إسرائيلية داخل مبنى شمال شرق قطاع غزة
وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى العريش في سيناء عام 1971
6 قرارات في أول اجتماع لمجلس إدارة الزمالك الجديد
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعم
لا
محايد
النتـائـج
تصويت
أصيب شاب، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب جنين.
وأفاد مراسل وفا بأن شابا من قباطية أصيب برصاصة في وجهه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.