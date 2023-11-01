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أصيب شاب، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب جنين.

وأفاد مراسل وفا بأن شابا من قباطية أصيب برصاصة في وجهه، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية مثلث الشهداء، جنوب جنين.