لا شبة جنائية في سقوط شاب من أعلى عقار بالهرم

تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة العثور على جثة شاب أسفل عقار بمنطقة الهرم، وصرحت النيابة بدفن الجثمان بعد بيان الصفة التشريحية واعداد تقرير بسبب الوفاه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، واستدعاء عدد من شهود العيان تمهيدا لسماع أقوالهم.

وأشار التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجثمان الشاب المتوفى، إلى أنه كان يرتدى ملابسه كاملة، ويوجد آثار كسور متعددة بالجسد ونزيف داخلي جراء السقوط من أعلى.

وتبين من التحريات، أن الشاب المتوفى يدعى أحمد.ي." يبلغ من العمر 35 عام، أقدم على التخلص من حياته قفزا من الطابق الخامس لمروره بأزمة نفسية ولا وجود لشبهة جنائية في الوفاة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجده بمصرع شاب سقط من علو، فانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب، أقدم على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية بعد طرده من عمله، ولا شبهه جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.