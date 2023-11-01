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أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتقال أسير محرر من بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة فرعون واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.