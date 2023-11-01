 غزة.. وفا: الاحتلال يعتقل أسيرا محررا في بلدة فرعون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غزة.. وفا: الاحتلال يعتقل أسيرا محررا في بلدة فرعون


نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 6:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 6:21 ص

أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، اعتقال أسير محرر من بلدة فرعون، جنوب طولكرم.

وذكر شهود عيان، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة فرعون واعتقلت الأسير المحرر مالك عبيد بعد مداهمة منزله.


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