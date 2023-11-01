ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، منافسات بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء، بعد تعادله سلبيًا مع نظيره صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان فريق صن داونز قد فاز على نظيره الأهلي بهدف نظيف، في مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ليتأهل إلى المباراة النهائية بعد تعادله في مباراة الإياب.

وسيحصل الأهلي على مكأفاة مالية قدرها 1.7 مليون دولار، بعد توديع منافسات بطولة الدوري الإفريقي من الدور قبل النهائي.

وفي سياق متصل، فشل الأهلي في كسر عقدة صن داونز للمباراة السابعة على التوالي، ليتبخر حلمه في الفوز بالنسخة الأولى من الدوري الأفريقي.