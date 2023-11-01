قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن «الوضع الطبي في غزة يتدهور تدريجيًا»، مؤكًا أن «المؤسسات الصحية بحاجة لكوادر بشرية وأجهزة تعمل بالكهرباء ومستلزمات طبية ومواد تخدير وتعقيم».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الأربعاء، أن مصر جاهزة لتقديم كل الخدمات الصحية اللازمة للجرحى الذين يصلون عبر معبر رفح البري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وتابع: «حالات الكوارث والحروب تكون متعددة الإصابات، وتحتاج فريقًا طبيًا يضم مختلف التخصصات؛ من أجل إجراء مجموعة من التدخلات في وقت واحد»، مؤكدًا قدرة المستشفيات المصرية على التعامل مع تلك الحالات.



وأكمل: «تلك القدرة موجودة والمستشفيات جاهزة ابتداء من العريش إلى الإسماعيلية، بعض الحالات التي تحتاج علاجًا لمدى طويل قد تنقل إلى محافظات آخر، ونؤكد أن الكوادر البشرية المصرية المتعددة التخصصات جاهزة لتلك الأمور».







وأعلنت وزارة الصحة استقبال أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث «غزة»، وذلك من خلال معبر رفح.



وصرح حسام عبدالغفار، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.



وقال إنه جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية.