أعرب مغردون عن غضبهم بعد إعلان السعودية إطلاق موسم الرياض رغم دعوات تأجيل إطلاق فعاليات موسم الرياض هذا العام، تضامنا لما يمر به قطاع غزة من قصف إسرائيلي يومي مكثف، وكذلك دعمًا معنويًا من المملكة لأهالي القطاع. واشتعل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المنتقدين لإطلاق موسم الرياض والمؤيدين لفعالياته مؤكدين أن الحرب في غزة لن توقف خطط الاقتصاد والترفيه السعودية.



افتتاح موسم الرياض 2023

افتتح رئيس هيئة الترفية السعودية تركي آل الشيخ السبت الماضي، موسم الرياض 2023 بنسخته الرابعة في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور جماهيري ضخم، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الفن والرياضة عربياً وعالمياً، مثل كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم.

جاء الافتتاح مبهراً على الرغم من دعوات التأجيل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعماً لأهل غزة ما أشعل الجدل بين مؤيدي إطلاق الموسم ووضع خطط الاقتصاد والترفيه السعودي أولوية أولى وما بين المطالبين بالتضامن مع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت نيران القصف في غزة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



ضد إطلاق موسم الرياض

تراشق مغردون سعوديون وعرب الاتهامات عبر مواقع التواصل حول التضامن السعودي مع الفلسطينين إذ أعرب مغردون عن اندهاشهم من إعلان السعودية إطلاق موسم الرياض في وقت تتصاعد فيه الأزمة في غزة فنوه مغرد إنه لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية متسائلاً عن من سيذهب إلى حفلات موسم الرياض في ظل ما تشهده غزة من قصف يومي.

فيما أعربت مغردة سعودية عن عدم رضاها عن توقيت موسم الرياض هذا العام.

ووصف مغرد أن ما حدث بمثابة وصمة عار.

وفي مقطع فيديو استنكرت مغردة مصرية إطلاق السعودية لموسم الرياض.

مدافعون عن موسم الرياض

فيما دافع آخرون عن إعلان السعودية عن إطلاق موسم الرياض مؤكدين أن هناك مواعيد وحجوزات مخطط لها من قبل ولفت مغرد إلى أنه هناك صعوبة في تأجيل هذه الحجوزات

كما انتشر على نطاق واسع فيديو لمغرد سعودي يؤكد أن بلاده لم تقصر في حق الفلسطينيين وأنها كانت دائماً داعمة لها وأنها ليست ملزمة لإلغاء خططها وفعالياتها.

فيما أكد علي يعقوب أن موسم الرياض أثبت نجاحه رغماَ عن كل المنتقدين

رد تركي آل شيخ

ورد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية في منشور له على فيسبوك -تم إلغاءه لاحقاً- على انتقادات البعض في ما يتعلّق باستمرار فعاليات موسم الرياض وعدم إلغائها وخاصة بعد انسحاب الفنان محمد سلام من مسرحية زواج اصطناعي تزامناً مع ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في الحرب على القطاع. ”هناك نقطة مهمة أعتقد يجب الإشارة إليها بوضوح، وأنا في الفترة الأخيرة لم أتحدّث كثيراً، لكن اعتقد أنه من المهم الحديث الآن. وتابع ”سنة 1967، عندما احتُلّت دول لم يتوقّف أيّ شيء، وعند حرب لبنان لم يتوقّف أي شيء وعندما حوربت بلدي 7 سنوات لم يتوقف فيها شيء ودم السعودي أغلى لديّ من أيّ شيء"

لكن بالعودة للمنشور الأصلي وجدت مدونة بي بي سي أنه تم "إلغاؤه" من جميع منصات التواصل الاجتماعي التابعة لتركي آل شيخ

ماهو موسم الرياض؟

موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي سعودي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

يهدف لتحويل السعودية إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في عام 2019

استقطب أكثر من 10 ملايين زائر

انطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب وباء كورونا

وانطلق الموسم الثالث في 21 أكتوبر 2022

التطبيع السعودي الإسرائيلي

فيما أرجع محللون رغبة السعودية في عدم التدخل بقوة في التصعيد بغزة إلى خطط التطبيع مع إسرائيل التي تم الإعلان عنها مؤخراً إذ قال مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي عاد لتوه من رحلة إلى المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي لوسائل إعلام أمريكية، إن المملكة العربية السعودية لا تزال مهتمة بمتابعة اتفاق التطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، على الرغم من حرب إسرائيل المستمرة مع حماس.

وقال كوشنر "إن الشعب السعودي يهتم كثيرًا بالمدنيين الفلسطينيين، لذلك يرغبون في أن تنجز إسرائيل مهمتها للتأكد من إمكانية القضاء على حماس، إنهم ضد الإرهاب في المنطقة بشكل عام".