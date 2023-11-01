خبير بمنظمة «فاو» يتساءل: لماذا توقف إثيوبيا تشغيل توربينات سد النهضة رغم الملء الرابع؟

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة والخبير بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، إن الاجتماعات مع الجانب الإثيوبي حتى الآن لم تتوصل إلى مؤشرات لإحداث التوافق، مشيرا إلى تحديد الجانبين موعدا جديدا ديسمبر المقبل.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المذاع عبر «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، إلى إصرار الجانب على المصري على ضرورة النص بوضع اتفاق ملزم ذات مرجعية قانونية دولية.

وتابع: «يجب أن يكون الجانب المصري أكثر مرونة بهذا البند، لا أعتقد أن إثيوبيا ستوافق على اتفاق ملزم أو أن نحتكم إلى القانون حال مخالفة الجانب الإثيوبي، لأن هذا البند غير مطروح باتفاقيات السدود الدولية».

ولفت إلى عدم توصل الأطراف الثلاثة بمشاركة السودان إلى توافقات؛ بسبب التعنت الإثيوبي، قائلا: «إثيوبيا ترفض أن تضمن لمصر حد أدنى من المياه يخرج من السد كما كان قبل بناء السد»، لافتا إلى تجاوز سد النهضة الأخطار المحتملة بشأن الانهيار في ظل الوصول إلى الملء الرابع بتخزين 42 مليار متر مكعب من إجمالي 74 مليارا.

وأبدى نور الدين اندهاشه إزاء توقف تشغيل توربينات سد النهضة وبدء عملية توليد التيار الكهربائي إلى الآن ، قائلا: «المفروض يشغل التوربينات حتى الآن لم يشغلها، حتى التوربينات القديمة متوقفة»، متسائلا: «هل ده معناه أنه سد لتخزين المياه وليس لتوليد الكهرباء، عكس إعلان مبادئ سد النهضة؟».

وأشار إلى إعلان الدكتور هاني سويلم وزير الري الإثنين، على هامش مؤتمر أسبوع القاهرة الدولي المياه؛ بضرورة تنبيه دول العالم أنه: «في حالة استمرار تلك الممارسات مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥ % من الرقعة الزراعية المصرية».