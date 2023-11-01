تحرير 253 محضرا تموينيا خلال أسبوع في الدقهلية

صرح محافظ الدقهلية أيمن مختار، بأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين، أو اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 253 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية على مدار أسبوع.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت 11 مركزا وحيا، ومدينة بنطاق المحافظة تضمنت أحياء ومراكز ومدن "نبروه والجمالية ومنية النصر، والمطرية وشربين والمنصورة، وميت غمر وطلخا وبني عبيد ودكرنس، والمنزلة".

وتم المرور على 175 مخبزًا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وعدم توقفها بدون إذن رسمي أو عذر قهري عن الإنتاج، والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية الخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته، ومطابقته للمواصفات.

كما تم التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس، وعدم التلاعب به.

فيما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة، والوفرة المطلوبة، والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة، واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش، ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة ادوات العجين.

وتم تحرير محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجاري، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، ومحاضر مخالفة تعليمات، ومحاضر تجميع سلع مدعمة.