جمال علام: ما يفعله بعض الحكام القدامى مرفوض

انطلقت ،اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام، التي تنظمها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

وحرص جمال علام رئيس الاتحاد، علي حضور افتتاح الدورة والحديث مع المقيمين مؤكدا علي أن مجلس إدارة الاتحاد حريص علي تطوير منظومة التحكيم المصري ويضع هذا الأمر علي رأس اهتماماته، مشيرا إلى ضرورة العمل الجاد والمتواصل من الجميع لتقليل أخطاء الحكام من خلال تطوير مستواهم.

وقال علام في تصريحات خلال دورة الحكام، إن باب الاتحاد مفتوح للجميع لمناقشة أي أمور أو شكاوى تتعلق بالتحكيم، لافتا إلى أنه يأخذ علي بعض الحكام الهجوم المستمر علي زملائهم وهو أمر مرفوض ويصدر صورة سلبية عن التحكيم المصري.

وشدد علام علي ضرورة تكاتف الجميع من الحكام السابقين مع اللجنة الحالية وتنحية الخصومات والخلافات الشخصية جانبا، وأن يعمل الجميع معا لصالح تطوير منظومة التحكيم ومد يد العون لمساعدة الحكام الجدد لإصلاح الأخطاء و رفع ثقتهم بأنفسهم.

وأكد جمال علام علي الدعم الكامل للجنة الحكام الحالية لاستمرار خطة تطوير الحكام ورفع كفاءتهم.

وتقام دورة مقيمي الحكام الثانية على مدار يومين الأربعاء والخميس، وذلك بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث إن الدورة الأولى أقيمت في أبوقير بالإسكندرية.

وتأتي الدورة في إطار إعداد مقيمي الحكام طبقًا للتعديلات الجديدة في قانون التحكيم، والتقنيات الحديثة، حيث تمثل هذه الدورة أهم الدورات لمقيمي الحكام، لأن هدفها الوقف على المستوى الحقيقي للحكام والأداء الفني، وتقييم أداء حكام المباريات، عبر تصنيفات تتسم بالموضوعية والشفافية.

ويضع البرتغالي فيتور بيريرا الحكام الواعدين في دائرة اهتمامه للدفع بعد تأهليهم بشكل جيد ومناسب في الفترة المقبلة.