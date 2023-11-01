شرطة لوس أنجلوس تحقق في وفاة ماثيو بيري

يتم التحقيق في وفاة ماثيو بيري، نجم مسلسل Friends من قبل قسم جرائم السرقة التابع لشرطة لوس أنجلوس، على الرغم من عدم وجود أي علامات على وجود جريمة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nottinghampost".

وذلك بعد أن تم العثور على الراحل البالغ من العمر 54 عامًا، والذي لعب دور تشاندلر بينج في المسلسل الكوميدي الطويل، فاقدًا للوعي في منزله في لوس أنجلوس يوم السبت، حسبما ذكرت صحيفة The Mirror.

جاء المستجيبون للطوارئ إلى منزله بعد تلقي مكالمة في 4.07 مساءً تفيد بأن النجم أصيب بسكتة قلبية، ومع ذلك، بمجرد وصولهم، وجدوا النجم ميتًا في حوض الاستحمام الساخن الخاص به، وبحسب ما ورد عاد الممثل إلى المنزل بعد جولة من لعبة الكرة وأرسل مساعده في مهمة بعد ذلك بوقت قصير، ولكن تم العثور عليه غير مستجيب عندما عادت المساعدة إلى المنزل بعد ساعتين فقط، مما دفعها لطلب المساعدة.

وعندما تم العثور عليه تحت الماء، بدا وكأنه غرق ولكن لم يتم تحديد سبب رسمي للوفاة حتى الآن، حيث تم "تأجيل" التشريح الأولي للجثة بينما تقوم الولاية بإعداد تقرير السموم.

وقال المحققون إنه لم يتم العثور على مخدرات غير مشروعة في منزله على الرغم من وجود أدوية طبية.

وهذا يعد إجراء طبيعى لقسم جرائم السرقة والقتل التابع لشرطة لوس أنجلوس للتحقيق في القضايا البارزة بما في ذلك الممثلين المشهورين، وفقًا لموقع TMZ.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس مكالمة الطوارئ وقال: "استجاب رجال الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس إلى المبنى 18000 من West Blue Sail Drive في 4:07 مساءً 28 أكتوبر الماضي، للعثور على رجل بالغ فاقدًا للوعي، وكان أحد المارة قد رفع رأس الرجل فوق الماء وأوصله إلى الحافة، ثم قام رجال الإطفاء بإزالته من الماء عند وصولهم".

وتابع مؤكدا:"وكشف تقييم طبي سريع، أن الرجل توفي قبل وصول المستجيب الأول، وبالتالي فأن الظروف قيد التحقيق من قبل شرطة لوس أنجلوس والفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجلوس، ونحن نحزن مع العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أحد أحبائهم بشكل غير متوقع".