فاينانشيال تايمز تشيد بالخطوة الجريئة والإنسانية للقيادة السياسية المصرية باستقبال مصابى غزة

رصدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بإهتمام كبير دخول أول مجموعة من الجرحى والمصابين من قطاع غزة إلى مصر لتلقى العلاج عبر ميناء رفح البري، وهى المرة الأولى منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، بفضل جهود القيادة السياسية المصرية لتأمين ادخال المساعدات لسكان غزة والتخفيف من آلام المصابين منهم.



ونقلت الصحيفة عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيادروس ادهانوم ترحيبه الشديد بالإجراء المصرى الشجاع بإدخال الجرحى والمصابين من المدنيين واستضافتهم للعلاج فى المستشفيات المصرية.



وعرضت الصحيفة البريطانية صورا للعابرين من بوابة رفح المصرية قادمين من آتون القتال الدائر فى قطاع غزة.. وقالت: ان ذلك يتم بفضل الجهد النشط الذى قامت به القيادة السياسية المصرية خلال الساعات الماضية لتأمين ادخال المساعدات لسكان غزة والتخفيف من الآم المصابين منهم.



وقالت الفاينانشيال تايمز، إنه بفضل الجهود المصرية المستمرة ظهر أكثر من 100 ممن يحملون جنسية أجنبية و22 سيارة إسعاف، وتم السماح لعشرين شاحنة محملة بالمساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، أما المرضى والمصابين جراء القتال فى غزة فقد استقبلتهم مستشفى العريش.



وأكدت أن المرافق الصحية فى غزة منهارة بالكامل وعاجزة عن أداء وظيفتها فيما لايزال آلاف القتلى من سكان القطاع تحت أنقاض البنايات المتصدعة والمنهارة جراء القصف الاسرائيلى المستمر.



وأوضحت "الفاينانشيال تايمز"، نقلا عن شهود عيان التقتهم فى شمال سيناء أن مستشفيات بئر العبد والشيخ زويد والعريش فى حالة تأهب كامل لاستقبال الجرحى الفلسطينيين ورفاقهم من أفراد عائلاتهم حيث كافة امكانيات القطاع الصحى المصرى قد تخصصت لهذا الغرضت الإنسانى.



وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر بوزارة الصحة المصرية أنه يتم الدفع بعدد 40 سيارة إسعاف لتسريع نقل الحالات القادمة من مصابى غزة لانقاذ حياتهم بشتى السبل.



وقالت الصحيفة: "استمرار الحرب فى غزة قد أسفر حتى الآن عن مصرع 1400 إسرائيلى و8500 فلسطينيى واصابة 21 الفا و500 شخص فى قطاع غزة الذى انعدمت فيه كل سبل الإعاشة من مياه وغذاء ودواء وكهرباء".