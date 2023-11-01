خالد أبو بكر: مصر أمام حرب دولية وضغوط إقليمية على متخذ القرار المصري

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على الخبر الذي نقلته «فايننشال تايمز»، والمتعلق بطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، من قادة أوروبيين الضغط على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، والمذاع على قناة «أون»، مساء الأربعاء، مصر أمام حرب حقيقية من نوع جديد، وليست بالمفهوم التقليدي، بل حرب دولية، وأسلحتها ضغوط اقتصادية وإقليمية ودولية على متخذ القرار المصري.

وتابع: «وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز، فرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من دول أوروبية الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ لقبول تهجير الفلسطينيين إلى مصر، حيث سعى نتنياهو إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، وفقا لمسئولين مطلعين».

ولفت إلى رفض مصر، بشكل قاطع ونهائي أي مقترح للتهجير، معقبا: «أمامنا تحديات كثيرة جدا، وعلى متخذ القرار مواجهة كل هذه التحديات».

وأوضح أن هذا هو الثمن الذي دفعته مصر دفاعًا عن القضية الفلسطينية وما زالت تدفعه منذ 1948 حتى الآن، مضيفا أن هناك رسالة شعبية رسمية مفاداها أنها لن تتنازل عن القضية الفلسطينية.