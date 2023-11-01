 نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان يوجه بإعادة تشكيل لجان اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان يوجه بإعادة تشكيل لجان اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 5:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 5:17 م

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بإعادة تشكيل لجان اللجنة العليا للطواريء وإدارة الأزمات.

وقال جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام المكلف، في تصريح صحفي اليوم: "إن التوجيه جاء خلال رئاسة عضو مجلس السيادة الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات في السودان بمدنية بورتسودان اليوم، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا أبرزها الأوضاع الإنسانية وتوفير الدعم الإنساني وتقديم الخدمات والاحتياجات الضرورية للمواطنين، بجانب تقييم أداء وترتيب عمل اللجان التي تم تشكيلها مؤخرا في هذا الصدد، فى ظل الظروف التي تشهدها البلاد حاليا".

وأضاف جراهام، أن عضو مجلس السيادة وجه بإعادة ترتيب اللجان بعد تقييم عملها واتخاذ التدابير اللازمة لتوفيق أوضاعها ودراسة الموقف وفقا للمتغيرات وصولا للأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن هناك استقرارا في بعض الأزمات.

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