وزيرة خارجية اليابان تؤكد أهمية الإنذار المبكر وابتكار حلول مناسبة للتكيف مع تغير المناخ

قالت يوكو كاميكاوا، وزيرة خارجية اليابان، إن مياه الكوكب تواجه خطرا حقيقيا، مؤكدة أهمية التعاون والعمل الجاد لمواجهة هذا التحدي.

وأضافت كاميكاوا أن آثار التغيرات المناخية نشعر بها جميعا، ولاحظناها فيما يحدث من جفاف وفيضانات، وهو ما يتطلب التعاون للوصول إلى حلول مناسبة.

وأكدت أهمية التوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وابتكار الحلول التي تجعلنا نتكيف مع التغيرات المناخية، ما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة خارجية اليابان إلى أن مصر تعي أهمية المياه، خاصة وأنها بَنت حضارتها على ضفاف النيل، مؤكدة دعم بلادها لمبادرة AWARe التي أطلقتها مصر للصمود والتكيف مع التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة أذيعت مستهل جلسة بعنوان "المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود والبيئة لمؤتمر الأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الاستعراض الشامل لمنتصف المدة لعقد العمل من أجل المياه" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.