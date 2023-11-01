أحد المصابين الفلسطينيين المنقولين إلى مصر: لو كل أم تيجي تشوف غزة والله لتبكي دم

قال عوض محمد، أحد المصابين الفلسطينيين المنقولين عبر معبر رفح البري، إن الأوضاع في غزة كارثية، مشيرًا إلى أن «الشوارع والأحياء السكنية أصابها الدمار الكامل».



وأضاف خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه فوجئ بسقوط الصواريخ خلال شرائه الطعام لأفراد عائلته، ذاكرًا أنه يعيش في مخيم البريج في وسط قطاع غزة.



وأوضح أنه يعاني من كسور في يده وحروق في جسده، مناشدًا الأمة العربية: «بس لو هدنة إنسانية، بس الناس تدور على أهاليها، في ناس تحت الأنقاض وما حدث لا يتصوره عقل».



وأكمل: «نحن شعب أعزل لا ذنب لنا في شيء، إحنا مدنيين لا نريد الحروب بل نحب الحياة ونحب نعيش، الأسفلت طالع من الأرض وكل شيء متكسر، غزة مدمرة بشكل رهيب ما أحد يتصوره، لو كل أم تيجي تشوف غزة والله لتبكي دم».



وأضاف أن المصابين في المستشفيات اضطروا لشرب المياه غير النظيفة وتناول الطعام الذي أصابه العفن؛ بسبب تدهور الوضع، مختتمًا: «الله يكتب لنا الأجر والعافية».



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة استقبال أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث "غزة"، وذلك من خلال معبر رفح.



وصرح حسام عبدالغفار، بأنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، وتحويل 16 مصابا منهم للمستشفيات المجهزة بشمال سيناء، حيث تم تحويل 11 مصابا لمستشفى العريش العام، و5 مصابين لمستشفى بئر العبد.



وقال إنه جارٍ تحويل سائر الحالات إلى المستشفيات وجميع الحالات مستقرة وتتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بالمعبر أو داخل المستشفيات، كما وقع أطباء الحجر الصحي بمعبر رفح الكشف الطبي على 117 من رعايا الدول الأجنبية.



وأكد استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاستقبال المصابين وتقديم افضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم.