الجيش اللبناني يوقف سوريين اثنين لانتمائهما لتنظيم داعش وآخرين لمتابعتهم إصداراته

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني سوريين اثنين لانتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابي كما أوقفت لبنانيين اثنين وسوري لمتابعتهم إصدارات التنظيم.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء "أوقفت مديرية المخابرات السوريين (م.هـ.) و(غ.ح.) لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي، وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بأنه دخل لبنان خلسة، حيث كلف بتجنيد أتباع للتنظيم ومراقبة تحركات الجيش اللبناني وتحديد مواقع لأحد الأحزاب اللبنانية وإحداثيات سجن رومية وتصويره".

واعترف الثاني، بحسب البيان "بتنفيذ مهمات عدة لصالح التنظيم، وأحيل الموقوفان على القضاء المختص".

وتابع البيان أن مديرية المخابرات أوقفت في السياق نفسه "في مدينة طرابلس اللبنانيين (ع.ح.) و(ع.ر.)، والسوري (م.ف.) لمتابعتهم إصدارات التنظيم المذكور".

يذكر أن الجيش اللبناني كان قد حرّر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس عام 2017.