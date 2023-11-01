صن داونز يضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي

سيواجه فريق صن داونز الجنوب إفريقي بقيادة مدربه موكوينا، نظيره الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية لبطولة الدوري الإفريقي.

وكان فريق صن داونز قد تأهل إلى المباراة النهائية للدوري الإفريقي بعد تخطيه عقبة الأهلي، فيما تغلب فريق الوداد البيضاوي على نظيره الترجي التونسي بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الوداد المغربي نظيره صن داونز على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء يوم الأحد القادم، في المباراة النهائية من النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي.

فيما ستقام مباراة الإياب على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في مدينة بريتوريا الجنوب إفريقية، مساء يوم السبت الـ 11 من شهر نوفمبر الجاري.