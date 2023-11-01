كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن تقديم الحركة تصورا بخصوص الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مروع.

وقال في كلمة له، اليوم الأربعاء، إن الحركة أبلغت الوسطاء بضرورة وضع حد للمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أن حماس قدّمت تصورا للوضع الراهن، يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر وتبادل الأسرى وفتح المسار السياسي بما يقود إلى حل الدولتين ومنح الفلسطينيين حق تقرير المصير.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل ويخدع جمهوره بوعود زائفة، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية لم تسمح بتحقيق هذه الأهداف.

ونوه بأن الإقليم لن ينعم بالأمن والاستقرار طالما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقرار والعودة.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سيتكبد خسائر كثيرة إلى أن يدرك غرقَه في رمال غزة، في إشارة إلى التوغل البري، مؤكدا أن المقاومة صامدة وتحصد من الاحتلال أثمانا عالية.

ولليوم الـ26، يشن جيش الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8796 فلسطينيا بينهم 3648 طفلا، و2290 سيدة، وإصابة 22 ألفا و219 شخصا.