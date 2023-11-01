إقالة عدد من مسئولي حماية الأراضي في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة مستمرة في شن حملات مكثفة لإزالة التعديات على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، ووقف مخالفات البناء في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة الفورية، والتحرك الميداني لمنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية، والأجهزة التنفيذية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين والمتعدين ومحاسبة أي مسؤول بالأحياء والمراكز والمدن يتقاعس عن واجبه في مواجهة مخالفات البناء أو يسمح بتوصيل المرافق لهذه العقارات.

وفى هذا السياق، كلف المحافظ، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بشن حملة مكبرة اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس التنفيذي.

وأسفرت الحملة عن إزالة 38 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بإجمالي فدان و5 قراريط و6 أسهم، وجاري التعامل مع هذه الحالات لإعادتها للرقعة الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وضمت الحملة الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة، ومدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، والقيادات الأمنية من مديرية أمن المنيا اللواء مساعد مدير الأمن للأمن، واللواء مساعد مدير الأمن للتدريب والأفراد.

وتم إحالة كل من رئيس القطاع الزراعي بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بمركز المنيا، ومدير الجمعية الزراعية ومسئول حماية الأراضي بالوحدة المحلية للقرية، للشئون القانونية تمهيدا لتحويلهم للنيابة العامة؛ نظرا لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي في نطاق مسئوليتهم.