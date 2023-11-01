 نقابة المزارعين البريطانية: الفيضانات تسبب دمارا وضغطا على المزارعين - بوابة الشروق
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نقابة المزارعين البريطانية: الفيضانات تسبب دمارا وضغطا على المزارعين

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 نوفمبر 2023 - 9:43 ص
حذرت منظمة زراعية كبرى في بريطانيا من أن الفيضانات تسبب "دمارا وضغطا ماليا" على المزارعين ومنازلهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت نقابة المزارعين الوطنية إنها تدعو جميع الأحزاب السياسية لطرح خططها لحماية الأرض الزراعية "من الفيضان الذي يعرض الأمن الغذائي للبلاد للخطر" عقب "الدمار الذي أحدثته عاصفة بابيت".

ودعت نقابة المزارعين الوطنية وكالة البيئة في خطاب مفتوح إلى "طرح خطة استباقية لمجاري المياه والتحصينات التي تديرها للحماية من الفيضايات". ودعا الخطاب الحكومة إلى "دفع أجور عادلة للمزارعين" مقابل الدور الذين يقومون به "في حماية المنازل والأعمال التجارية عندما تفيض الأنهار على ضفافها".

وقال توم برادشو نائب رئيس نقابة المزارعين الوطنية: "برغم التعهدات التي تم تقديمها خلال كل فيضان كارثي، فشلت الحكومات المتعاقبة لجميع الأحزاب في التصدي لتحدي إدارة المجاري المائية والفيضانات".

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