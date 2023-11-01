أمريكا والصين تتفقان على العمل مع بريطانيا للحماية ضد مخاطر الذكاء الاصطناعي

اتفقت الولايات المتحدة والصين، و26 دولة أخرى على العمل سويا للحماية من احتمال أن يسبب الذكاء الاصطناعي "ضررا كارثيا"، في الوقت الذي اجتمع فيه وزراء حكوميون ومديرون تنفيذيون بالقطاع الصناعي اليوم الأربعاء، في القمة العالمية حول سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بعد افتتاح القمة التي تستغرق يومين في مركز فك رموز الحرب العالمية الثانية في بليتشلي بارك شمال لندن، "إن الدول قد أعربت عن مسئولية مشتركة لعلاج مخاطر الذكاء الاصطناعي، ودفع التعاون الدولي الحيوي للأمام في قطاع سلامة الذكاء الاصطناعي والأبحاث"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ورحب سوناك بالاتفاق بوصفه "إنجازا تاريخيا" يشير إلى استعداد القوى الكبرى العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي للتعاون بشأن تنظيم التكنولوجيا الناشئة، ومشاركة الصين تعد مهمة بصفة خاصة مع الوضع في الاعتبار العلاقات المشحونة القائمة مع الدول الغربية في مجالات مثل التجارة والأمن وحقوق الإنسان".